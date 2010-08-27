Шиповниковое желе - уникальное лекарство

Конец августа — как раз время шиповника. Его нужно собирать именно сейчас. Причем считается: чем краснее ягода, тем большая в ней концентрация полезных веществ. А их, по словам натуропата Елены Свитко, в шиповнике очень много. «Это и витамины А и С, и каротин, и йод, и цинк. Благодаря такому составу шиповник прекрасно лечит печень, почки, щитовидку, глаза. Я, например, благодаря ему восстановила свое зрение», — рассказывает Елена Витальевна. Удалось ей это по такому рецепту. «Берем где-то килограмм шиповника, в кулечке кладем его в морозилку и пусть там полежит ночь. Потом достаем оттуда, на секунду помещаем ягоды в кипяток, чтобы они размерзлись, и протираем через сито. У вас получится желеобразная масса. Добавляем в нее мед один к одному, перемешиваем хорошенько и ставим в холодильник», — делится секретами приготовления лекарства Елена Свитко. Вот эту массу она рекомендует есть по чайной ложечке 3 раза в день. По ее словам, такое желе не только прекрасно восстанавливает зрение, но и является эффективным противоонкологическим средством.

Почистить почки можно с помощью косточек, оставшихся после протирания шиповника. «Посушите их, перемелите на кофемолке. И потом 2—3 раза в день берите по половине чайной ложки и запивайте кипятком», — рекомендует Елена Витальевна. Но самый ее любимый рецепт из шиповника называется «80 ягод». «20 ягод положите в эмалированную кастрюльку, залейте 2 литрами воды и варите 3 часа, — рассказывает она. — Через 3 часа добавьте еще 20 ягод, долейте еще 3 л воды, варите 3 часа. Затем добавьте 40 ягод и еще 3 л воды, варите 3 часа». Итого на приготовление это целебного напитка у вас уйдет 9 часов. Но, по словам Елены Витальевны, он стоит потраченного времени. «Пейте его по полстакана через час после еды 2 раза в день. Курс в среднем 21 день, но можно пить этот напиток и в течение всей осени-зимы. Не помешает. Эта отличная профилактика простуд. Плюс к тому напиток очень мочегонный — потрясающе чистит организм: выводятся шлаки, соли и перестают болеть суставы, человек худеет. Ну и, конечно, он полезен для всей иммунной системы, щитовидки, для зрения. Это один из самых сильных рецептов, которые я знаю. Постоянно доказывает свою эффективность».

segodnya.ua