Клюква убивает инфекции мочеполовой системы

Американские ученые обнаружили новое средство от зубной боли - этим средством оказалась клюква!

Им удалось выяснить, что клюквенный сок не позволяет бактериям, вызывающим кариес, закрепиться на поверхности зубов.

Ранее клюква продемонстрировала иные свои достоинства. В 2005 году Университет Висконсина выявил связь между потреблением клюквы и улучшением работы сердца. В 2004 году Университет Скрэнтона обнаружил, что клюква увеличивает количество "хорошего" холестерина в крови человека. В 2002 году Общество Инфекционистов Америки сообщило о способности клюквы уничтожать болезнетворные бактерии, вызывающие воспаления мочеполовой системы, которые резистентны к антибиотикам.

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