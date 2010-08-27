Одно яблоко - от семи болезней

Еще древние греки говорили о целебных свойствах яблок. Да и сейчас в народе ходит присказка: "Съеденное яблоко заменяет визит к врачу". Но когда ученые решили проверить, насколько это соответствует действительности, оказалось, что витаминов в этом фрукте не так уж много. Витамина С, к примеру, в 10 раз меньше, чем в апельсинах. И яблоко весом 150 граммов обеспечивает всего восемь процентов суточной нормы витамина С, два процента витамина А, а остальных витаминчиков и того меньше. В чем же тогда целебный секрет этого фрукта?

Дальнейшие исследования показали, что главное богатство яблок - антиоксиданты. Именно эти вещества защищают нас от рака, болезней сердца и сосудов и от старения вообще. И по содержанию этих веществ яблоки занимают лидирующие позиции среди прочих фруктов. И, что очень важно, в отличие от витаминов антиоксиданты не разрушаются при хранении.

Ученые из Корнеллского университета в США обнаружили, что экстракты яблок эффективно блокировали раковые клетки. Более мощное воздействие оказывал только экстракт клюквы. И еще выяснилось, что максимальное количество целебных веществ содержит яблочная кожура. Поэтому те, кто любит есть яблоки, счищая кожицу, многое теряют.

Врачи пришли к выводу, что не сами яблоки лечат болезни. Но с их помощью организм уже может справиться со многими опасными недугами.

Вот лишь небольшой перечень полезных "яблочных свойств":

1 Яблоки восстанавливают кровь. Они богаты железом, и регулярное употребление яблок повышает уровень гемоглобина, что полезно при малокровии и после большой кровопотери.

2 Они стимулируют прилив жизненных сил, помогают при стрессах и усталости, укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга. Это происходит благодаря минералам: магнию, фосфору, кальцию, калию, селену и йоду, а также витаминам С, В1, В2, РР, Е.

3 Яблоки очень полезны гипертоникам, так как удаляют из организма избыточные воду и соль, чем способствуют снижению кровяного давления. Страдающим от гипертонии надо каждое утро съедать хоть одно кисло-сладкое яблоко или выпивать 1/2 стакана сока из зеленых яблок за час до еды.

4 Яблоки полезны при отравлениях. Их растительные клетки - натуральный сорбент и потому хорошо выводят из организма яды.

5 Этот фрукт улучшает пищеварение, потому что в нем есть нужные органические кислоты: яблочная, лимонная, салициловая и борная. Благодаря им яблоки стимулируют выработку желчи и желудочного сока. Считается, что одно яблоко за 20 минут до еды гарантирует хороший аппетит.

6 Яблоки помогают худеть. Считается, что лучшая диета для стройности - это в течение нескольких дней есть печеные яблоки с кефиром. При этом будет и нагрузка на желудок небольшая, и токсины из организма выводятся. При ожирении делают смеси соков: яблочный сок - 100 мл, дынный - 50 мл, томатный - 5 мл, лимонный - 25 мл.

7 Яблоки даже уровень холестерина понижают! Для этого достаточно съедать в день два-три яблока. Диетологи заметили, что двухнедельная яблочная диета уменьшают присутствие этого вещества в крови человека почти на 30%.

Что еще надо знать о яблоках

Зеленые полезнее красных. В них больше ценных веществ. К тому же они не вызывают аллергии, потому их (или их сок) рекомендуют давать даже самым маленьким детям и беременным женщинам.

При заболеваниях почек, печени и сердечно-сосудистых болезнях хороши сладкие сорта яблок, при ожирении, диабете - кислые сорта.

Яблоки способны отчасти компенсировать вред от табака: в них есть антиоксиданты, защищающие легкие от никотина. Замечено: у любителей яблок легкие работают намного лучше.

Яблоки повышают устойчивость организма к действию радиации.

По содержанию йода яблоки уступают только морским продуктам. Особенно его много в семенах яблок. Говорят, что если съедать в день 5-6 яблочных зернышек, то суточная потребность в йоде будет полностью удовлетворена.

Установлено, что сок антоновских яблок уничтожает микробы, вызывающие дизентерию.

Особенно ценны сорта "Антоновка" и "Семеренко", в которых все питательные вещества сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как их сняли с дерева.

Кстати

К сожалению, яблоки полезны не всем. В сыром виде их нежелательно есть людям с язвенной болезнью, особенно 12-перстной кишки, так как содержащаяся в плодах кислота будет раздражать больную слизистую. Хотя одно яблочко после еды не повредит.