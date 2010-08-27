Вред от антиоксидантов

Польза для здоровья от полифенольных антиоксидантов - веществ, найденных во многих фруктах и овощах - давно известна. Но она может быть перевешена одним побочным действием: антиоксиданты могут тормозить всасывание железа в организме. Употребление в пищу определённых полифенолов уменьшает количество железа, поглощаемого организмом, что чревато развитием железодефицитной анемии, сообщают клиницисты Пенсильванского университета. Полифенолы, как известно, обладают разными полезными эффектами для здоровья человека, включая предотвращение или задержку прогрессии некоторых видов рака, повышение метаболизма костной и минеральной плотности и уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Американские учёные решили выяснить влияние на здоровье экстракта из косточек винограда и зелёного чая - вещества, названного эпигаллокатехин-3-галлат /EGCG/. Согласно результатам исследования, полифенолы связывают железо в клетках кишечника, препятствуя проникновению элемента в кровоток. Железо необходимо нам для поставки кислорода из лёгких во все органы тела и для нормальной работы других клеточных функций. Если люди получают с питанием много антиоксидантов, возрастает и риск нехватки железа, особенно опасный для беременных женщин и детей, говорят медики.

ami-tass.ru