Чем вредно одиночество?

В ходе недавнего исследования американские ученые выяснили, что одиночество наносит серьезный вред здоровью. Сотрудники университета Бригэма Янга в штате Юта установили, что социальная изоляция не менее опасна, чем ожирение, курение и алкоголизм. Об этом сообщает The Daily Mail.

Ученые проанализировали данные свыше 300 тысяч человек. В результате специалисты обнаружили, что поддержка семьи и друзей увеличивает шансы на здоровую старость на 50%. С другой стороны, недостаток общения также вреден для здоровья, как выкуривание 15 сигарет в день или злоупотребление спиртными напитками. Одиночество оказывает более негативное влияние на организм, нежели пренебрежение физическими упражнениями, и вдвое опаснее ожирения.

Кроме того, нехватка социальных контактов может быть одной из главных причин преждевременной смерти. По словам доктора Джулианны Холт-Ланстед, руководившей данным исследованием, общение с родными и близкими придает смысл жизни человека, что в свою очередь положительно сказывается на его здоровье. Причем позитивное влияние взаимодействия с обществом актуально не только для пенсионеров, но и для людей всех остальных возрастов.

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