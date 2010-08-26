Умер гуру диетологии Мишель Монтиньяк

Известный французский диетолог, автор многих научных работ и популярных книг по похудению Мишель Монтиньяк скончался в возрасте 66 лет в городе Анмас на востоке Франции, где он жил в последние годы. Об этом сегодня сообщили представители мэрии этого города.

Причины смерти диетолога не уточняются. Похороны знаменитого исследователя состоялись сегодня в Анмасе в церкви Жювиньи.

Мишель Монтиньяк стал известен во многих странах мира благодаря своим книгам, в которых он описал разработанные им способы похудения. В 40 странах, включая Россию, было продано более 40 млн экземпляров написанной им для широкого круга читателей работы "Я ем, значит я худею".

Согласно методу Монтиньяка при приеме пищи следует разграничить продукты, содержащие липиды (жирные кислоты) и углеводы. Кроме того, диетолог разделил жиры и углеводы на плохие и хорошие и советовал избегать в питании вредные продукты.

Монтиньяк проводил исследования, работая в крупной фармацевтической компании, и испытывал свои методы, прежде всего, на себе. С детства он страдал от лишнего веса, однако благодаря своему способу смог потерять 15 лишних килограммов всего за несколько месяцев, сообщает ИТАР-ТАСС.

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