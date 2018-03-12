Болезни желудка напрямую связаны с настроением

Оказывается, человек имеет не два мозга, а три. Кроме главного, который содержится в черепной коробке, и спинного, который содержится в позвоночнике, есть еще один, место расположения которого - в животе. Это уникальная система, которая самостоятельно руководит всеми процессами пищеварения. Брюшной мозг так же, как и главный, состоит из нейронов и связанный с последним. Именно поэтому любой наименьший стресс предопределен изменениями в деятельности пищеварительного тракта.

Избыточные переживания вызывают тошноту и расстройство кишечника, депрессии - запоры и тому подобное. А сколько людей заболели на гастрит и язву желудка в связи с неприятными событиями в своей жизни. Именно поэтому сегодня ученые открыли отдельную науку - нейрогастроэнтерология. Брюшной мозг, или, как его еще называют, брюшная нервная система, имеет множество программ для управления органами пищеварения. В зависимости оттого, что поступило в желудок, брюшной мозг посылает импульсы относительно того, какое количество выделять соляной кислоты, как быстро просовывать еду дальше, а возможно вывести из организма рвотой или диареей.

Врачи, которые исследуют брюшной мозг, утверждают, что в большинстве случаев больные с разными расстройствами органов пищеварения впервые получили их в детстве, пережив стресс: смерть близких, ссоры и разводы родителей, переживания из-за неконтакта с одногодками, учителями и тому подобное. Их брюшной мозг отвечает спазмами, болью, воспалениями в органах пищеварения на все импульсы обеспокоенности, недовольства, страха, которые получает из головного мозга. Поэтому лечить таких больных нужно, влияя на головной мозг.

Американские медики уже создали специальные лекарства. В Украине их пока еще нет. Однако можно посоветовать всем, кто имеет проблемы с органами пищеварения, - приведите в порядок свою нервную систему.

Запишитесь на прием к психотерапевту. Если не имеете такой возможности, то станьте себе сами психотерапевтом. Подумайте, что ваше здоровье и жизнь не стоит тратить на переживание. Поэтому действуйте с ясным умом и холодным сердцем. Если изменить неприятную для вас ситуацию не в состоянии, примите жизнь такой, какой она является. Возьмите себе за привычку пить на ночь чай с мятой или настой (капли) валерианы. А еще несколько раз в день делайте такое психологическое упражнение: вспоминайте, что за последние несколько часов с вами состоялось хорошего. Будьте внимательными и вы найдете достаточно много поводов, чтобы порадоваться: хорошая погода, красивая природа, улыбка близкого человека, доброе слово сотрудника или соседа. И в любом случае не зацикливайтесь на том, что вам не нравится. Если вам кажется, что причин для хорошего настроения недостаточно, создайте их себе сами: сделайте кому-то добро и получите в ответ слова благодарности, спеша по делам, на мгновение остановитесь, чтобы полюбоваться красотой золотой осени или другого времени года, устройте себе маленький праздник: купите подарок, пригласите гостей или пойдите в гости, пересмотрите любимый кинофильм и тому подобное.

Проэкспериментируйте с нашими советами и вы убедитесь, что болезнь отступает, а жизнь приобретает новые краски.

А родителям нужно помнить, если ребенок жалуется на боль в животе, это может значить, что он чувствует себя не комфортно в семье, садике, школе, с одногодками и нуждается в психологической помощи.

По материалам прессы подготовила Вера Онопко