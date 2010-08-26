В Нежине из больницы выписаны все воспитанники интерната

Из инфекционного отделения Нежинской городской больницы после проведенного лечения были выписаны последние два воспитанника Нежинского детского дома-интерната. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области.

"На сегодняшний день выписаны все воспитанники специального учреждения, которые были госпитализированы с 11 по 16 августа года с предварительным диагнозом, – острая респираторная вирусная инфекция", - уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщал УНИАН, в Нежинском детском интернате, где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа зарегистрирована смерть пяти воспитанников. Все умершие в возрасте от 10 до 19 лет. Несколько детей было госпитализированы в городскую больницу. Согласно предварительным заключениям врачей, у детей была диагностирована вирусная инфекция из экзантемой (сыпью), дифференцированная с герпетической. Позже как возможную причину смерти детей и взрослых в учреждении назвали острую респираторную ротавирусную инфекцию.

Нежинская межрайонная прокуратура возбудила уголовные дела в связи с госпитализацией и гибелью воспитанников Нежинского интерната для детей с поражениями центральной нервной системы.

В Нежинском интернате проживают: детская группа (от 4 до 18 лет) и молодежная (от 18 до 35 лет), всего около 70 человек с поражениями центральной нервной системы. Интернат относится к учреждениям системы Министерства труда и социальной политики Украины.