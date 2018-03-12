4 ошибки в уходе за кожей

Правильный уход за кожей лица - это очень важный и ответственный процесс, в котором нет места ошибкам в использовании косметических средств.

Наша кожа – самый большой орган и зеркало нашего физического состояния и духовного равновесия. Все мы знаем, что ухаживать за кожей нужно регулярно и тщательно, однако все равно допускаем ряд непростительных оплошностей, которые иногда чреваты для нашего внешнего облика. Вот самые распространенные ошибки.

Заблуждение № 1

Как ни странно многие из нас считают, что чем больше косметического средства использовать за один раз, будь то ночной крем, молочко для тела или ухаживающая сыворотка, тем эффективнее и быстрее оно подействует.

А на самом деле…

Сколько килограммов средства не наноси за один раз, эффективнее оно, к сожалению, не станет. Более того, бездумное увеличивание объема косметического продукта может привести вас в кабинет косметолога или дерматолога, так как активные вещества (салициловая кислота, ретинол, фруктовые кислоты), содержащиеся в косметике, могут вызвать аллергию, дерматит, ожог и т.д. И, наконец, неэкономичное использование средства приведет вас к излишним тратам.

Совет! Косметические средства нужно наносить дозировано, согласно инструкции, а иногда и точечно, если косметика имеет строгую направленность и высокую концентрацию активных веществ.

Заблуждение № 2

При уходе за кожей тоник – обязательное средство по уходу за любым типом кожи.

А на самом деле…

Согласно последним, в том числе и медицинским, исследованиям, тоник необходим только женщинам с жирной и угреватой кожей, чтобы контролировать избыточное выделение кожного сала. Если у вас другой тип кожи, то вам достаточно просто хорошо очищать ее утором и 1-2 раза в неделю делать глубокоочищающую маску.

Совет! Если ваша кожа склонна к появлению различного рода высыпаний то, по мнению дерматологов, лучшим решением будет тоник с салициловой кислотой в своем составе.

Заблуждение № 3

Из всех средств декоративной косметики быстрее всего портится тушь для ресниц, она засыхает и начинает осыпаться.

А на самом деле…

В действительности, вся косметика имеет свой срок годности, так как со временем активные ингредиенты теряют свои полезные свойства и перестают давать какой-либо эффект. Кроме того, старые косметические средства – благодатная почва для размножения вредоносных бактерий. Открытые косметические продукты лучше не хранить больше года, однако у некоторых средств срок годности и того меньше, например 2, 4, 6 месяцев (особенно это касается натуральной косметики).

Совет! Кремы и косметические эмульсии лучше и дольше хранятся в темном, сухом и прохладном месте. Кроме того, нужно плотно закрывать крышечку, чтобы препятствовать попаданию воздуха, способного вызвать окисление.

Заблуждение № 4

Ультрафиолетовые лучи способны вызвать быстрое старение кожи и спровоцировать ее недоброкачественное изменение, поэтому необходимо использовать защищающие средства и декоративную косметику с SPF- фильтрами. Чем больше различных средств нанесешь, тем мощнее будет ваша защита от солнца.

А на самом деле…

В действительности, при нанесении на кожу средств с SPF-фильтрами, величина фильтров, ни в коем случае не суммируется, она считается только по самому высокому показателю.

Совет! Постарайтесь использовать средства одной марки с подходящим уровнем солнечной защиты. Также не стоит забывать об очках – на данный момент самом лучшем способе защиты для глаз и кожи вокруг них.

mykapriz.ru