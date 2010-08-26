Девушки часто глотают булавки

В иерусалимских больницах "Адаса Хар ха-Цофим" и "Адаса Эйн-Карем" отмечено резкое увеличение количества пациенток, проглотивших булавки.

Чаще всего девушки глотают портновские булавки по неосторожности, и явление это довольно распространенное. Однако, по словам заведующего отделением гастроэнтерологии профессора Михаэля Вильшански, в последнее время подобные случаи заметно участились. Только за последнюю неделю в больницы Иерусалима обратились три девушки с булавками в животе. Причины столь странной тенденции медики понять не могут.

"Это ужасно", - говорит врач. "Девушки шьют, закрепляют на волосах платки и другие головные уборы, при этом берут иголки и булавки в рот. Потом кто-то нечаянно толкает их, хлопает по спине или рассказывает что-то смешное - и они их глотают".

Проглоченные булавки опасны для жизни, они могут проколоть пищевод и другие органы желудочно-кишечного тракта, повредить другие внутренние органы. Их необходимо извлекать при помощи не самой простой эндоскопической операции.

По словам профессора Вильшански, чаще всего булавки глотают девочки-мусульманки в возрасте 12-17 лет. Еврейские девушки, почему-то, чаще глотают английские булавки и заколки-невидимки.

newsland.ru