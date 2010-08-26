Лайма Вайкуле забеременела в 56 лет

11:31, 26 августа 2010
Зарубежные новости
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С помощью ЭКО

Известная певица Лайма Вайкуле забеременела. На своего первенца артистка ждала уже давно. И аист все обходил жилье звездной леди… И вот в возрасте 56 лет Вайкуле таки дождалась радостной вести!

О беременности Вайкуле СМИ рассказал близкий друг звезды Боря Моисеев. “Лайма беременна! Уже два месяца, – сообщил певец. – Возраст для Лаймы – не помеха. Есть женщины, которые и в шестьдесят рождают”.

Говорят, забеременеть Вайкуле помогли современные медицинские технологии. Ребенок был зачат с помощью оплодотворения в пробирке. Это была последняя надежда звезды стать мамой. Ведь Лайма как-то созналась, что дважды делала аборт, и после этого уже не могла больше забеременеть. Первый раз Вайкуле отважилась на аборт, когда была еще совсем юной и должна была выбирать – ребенок или карьера. А вторично сделала аборт, так как ее мужчина заявил, что еще не готов стать отцом.

“Я так жалею об этом, – созналась позднее артистка. – Ведь я отважилась на убийство. Убийство собственных детей!”.

Вайкуле не раз говорила, что, дескать, через грехи будет сама… Но она не прекращала молиться. И, очевидно, Бог услышал ее молитвы…

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