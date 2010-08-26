Нигерии угрожает эпидемия холеры
10:56, 26 августа 2010Зарубежные новости
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Умерли уже свыше 350 человек
Нигерии угрожает эпидемия холеры, от которой умерли уже свыше 350 человек.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Би-Би-Си, Министерство здравоохранения Нигерии опубликовало доклад, согласно которому случаи заражения людей зарегистрированы в 12 из 26 штатов.
В заявлении министерства также говорится о том, что с июня этого года в Нигерии зафиксировано более 6,4 тысяч случаев заболевания холерой.
Ситуация усугубляется сезонными проливными дождями, которые способствуют распространению заболевания.
Также причинами распространения холеры являются нехватка чистой воды и отсутствие водопроводной инфраструктуры на большинстве территорий страны.
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