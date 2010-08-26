Вода - чудесное средство похудения

Американские ученые обнаружили, что употребление двух стаканов воды перед едой способствует скорейшему насыщению и снижает потребление калорий, что помогает сбросить лишний вес, пишет EurekAlert!.

В исследовании, проведенном сотрудниками Вирджинского политехнического института, приняли участие 48 человек в возрасте от 55 до 75 лет, разделенные на две группы. В ходе изысканий все они употребляли одинаковую низкокалорийную пищу. При этом добровольцы из экспериментальной группы перед едой выпивали примерно 480 миллилитров чистой воды, а контрольная группа этого не делала.

Оказалось, что участники, выпивавшие воду перед едой, потребляли на 75-90 килокалорий меньше, чем члены контрольной группы, при каждом приеме пищи. В результате этого через 12 недель эксперимента среднее снижение массы тела в экспериментальной группе составило более семи килограммов против неполных пяти килограммов в контроле. Каких-либо побочных эффектов от "водного похудения" не наблюдалось.По мнению руководителя исследования Бренды Дэви (Brenda Davy), такой эффект воды, скорее всего, вызван физическим заполнением желудка некалорийной субстанцией, что приводит к уменьшению объема потребляемой пищи. Кроме того, указанный объем жидкости поступал в организм добровольцев в виде воды, а не подслащенных напитков, что дополнительно снижало общую калорийность рациона.

Дэви также напомнила, что употребление чрезмерного количества жидкости (6-10 литров за короткий промежуток времени) может привести к водной интоксикации и смерти, поэтому, стараясь похудеть, нужно знать меру.

Результаты исследования представлены на 240-м Национальном слете Американского химического общества (ACS).

medportal.ru