Чем опасны ноутбуки

Ноутбук плотно вошел в жизнь людей. Прежде всего он привлекает своим удобством: работать на нем можно где угодно – сидя в автобусе, отдыхая в кресло-качалке, нежась на лужайке.

Однако широкое распространение компьютерной техники не так безопасно – использование буков на коленях приводит к ожогам. В Швеции с каждым годом фиксируется все больше случаев заболеваний кожи, вызванных работой на портативном компьютере. Появление красно-коричневых пятен связано с тем, что вентиляторы и аккумуляторы нагревают кожу и вызывают так называемый «синдром подгоревшей кожи». Это даже не удивляет медиков: кожа при длительном контакте с ноутбуком нагревается до 43 – 47 градусов.

Чаще всего заболевание диагностируется у молодых людей – самых активных пользователей ноутбуков. Также в числе пострадавших немало подростков, есть и дети. Медики призывают пользователей ограничить время работы с компьютерной техникой, держа ее на коленях. Ведь чтобы избавиться от ожога может потребоваться до полугода лечения.

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