Мужчина выжил после 28 остановок сердца

Обширный инфаркт миокарда у 44-летнего англичанина Стива Никсона случился, когда он ехал на своем мотоцикле. Столкнувшись со встречным автомобилем, Стив получил еще и переломы черепа, позвоночника, правой руки. И как следствие - многочисленное повреждение нервов.

Парамедики, оказывавшие ему помощь на месте аварии, были вынуждены воспользоваться дифиблирятором, потому что сердце пациента из-за инфаркта и полученных травм остановилось. Четырежды оно останавливалось и по дороге в больницу. Но каждый раз вновь заводилось после удара током.

Врачи в больнице, куда доставили Стива, прежде чем приступить к лечению его переломов, должны были восстановить кровообращение, которое было сильно нарушено из-за инфаркта. Оказывается, у Никсона разорвалась атеросклеротическая бляшка в одной из крупных сердечных артерий. Из-за этого и случился инфаркт.

Пока врачи выяснили причину случившегося инфаркта, обследуя пациента, его сердце останавливалось еще 23 раза. И каждый раз его удавалось завести вновь. Но операция на открытом сердце была невозможна из-за тяжелого состояния пациента и его травм. Поэтому Никсону стентировали поврежденный сосуд (то есть поставили специальный вкладыш, который расширяет и поддерживает сосуд в нужном состоянии). А также имплантировали кардиостимулятор, который поддерживает ритм сердца и не дает ему остановиться.

Сейчас Никсон после всех проведенных ему операций, в том числе и по поводу травм, уже полностью восстановился и чувствует себя хорошо.

lamaportal.ru