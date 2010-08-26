Лук спасет от старения
08:40, 26 августа 2010Зарубежные новости
0 0
Очищает клетки головного мозга
Репчатый рук способен очищать клетки головного мозга и задерживать процесс их старения. Это удивительное качество репчатого лука обнаружили японские ученые.
Как оказалось, лук содержит исключительно активные серные соединения, которые легко усваиваются организмом. Попадая в кровь, они оказывают самое позитивное воздействие на ряд ключевых зон головного мозга. Так, выделяющиеся из лука вещества активизируют и омолаживают клетки, отвечающие за память и эмоции.
Французские ученые представили свои результаты работы. Исследования, которые проводились среди женщин северо-восточной Франции, показали, что употребление в пищу чеснока и лука ведет к снижению заболеваемости раком груди.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter