Американца парализует от одной мысли о жене

39-летний Мэтт Фреркинг из Портленда страдает от редкого расстройства. Когда его переполняет чувство влюбленности, его парализует. Причем, ему достаточно просто увидеть, что кто-то проявляет свою любовь, дабы эффект возымел действие.

Заболевание диагностировали как смесь хронического расстройства сна (нарколепсии) и катаплексии, внезапного ослабевания мышц, которое временно делает человека неподвижным, но способным слышать. Последнее расстройство было предложено впервые немецким физиологом Прейером для обозначения своеобразного состояния, в которое впадают некоторые животные под влиянием испуга (они становятся будто неживыми: их можно переворачивать, укладывать в самую неудобную позу, не получив никакой реакции в ответ). Из-за этого заблолевания Мэтт Фреркинг не в состоянии даже обнять свою жену Триш, с которой они состоят в браке уже тринадцать лет. Все, что позволительно – держаться за руки несколько секунд, иначе припадка не избежать. Бывает, паралич случается несколько раз за день, если, к примеру, на глаза ему попадутся их свадебные фотографии или романтический фильм.

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