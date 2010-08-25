В Японии разработали экзоскелет для пожилых людей

Специалисты из Токийского университета разработали уникальное устройство, серьезно облегчающее физический труд для пожилых людей, - экзоскелет. Об этом сообщает местная печать.

До недавнего времени слово "экзоскелет" было хорошо известно только любителям научной фантастики. Это изобретение представляет собой костюм, снабженный жестким внешним каркасом. Центральный компьютер управляет особыми поддерживающими устройствами из гибких планок, которые крепятся к каждой конечности человека. Все это в комплексе выполняет функции опорно-двигательного аппарата, уменьшает нагрузку на мышцы и при этом увеличивает силу человека.

Как говорят ученые из Токийского университета, изобретенный ими экзоскелет позволит серьезно облегчить физический труд для пожилых людей, в частности для тех, кто ведет садово-огородное хозяйство. Так, устройство позволяет собирать плоды с деревьев и при этом не уставать от того, что приходится постоянно тянуть руки вверх. В то же время использование экзоскелета позволит избавиться и от болей в спине при работе в согнутом положении на грядках.

Разработчики уверены, что уже в ближайшее время будет налажено массовое производство их модели экзоскелета. По их оценкам, стоить устройство будет примерно 500 тыс иен /около 5,9 тыс долл/.

ami-tass.ru