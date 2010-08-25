Красное мясо убивает женщин

В частности, исследование проводилось с 1980 по 2006 год силами сотрудников Гарвардской школы здравоохранения, которые изучали питание 84 136 женщин в возрасте от 30 до 55 лет. Испытуемые должны были заполнять анкеты с вопросами о том, как часто они едят каждый из 116 продуктов питания, перечисленных учёными.

Во время исследования 2,210 тыс. участниц перенесли несмертельные сердечные приступы, а 952 умерли от ишемической болезни сердца. Анализ их пищевых привычек показал, что подопытные, съедавшие по две порции свежего или обработанного красного мяса в день, на 30% чаще становились жертвами сердечных недугов в сравнении с употреблявшими не более половины порции, передают Подробности.

Стоит отметить, что если красное мясо заменяли порцией орехов, вероятность возникновения проблем с сердцем сокращалась на те же 30%. Женщина, отдававшая предпочтение рыбным блюдам, рисковала на 24% меньше. Если же на стол подавалось мясо птицы, вероятность возникновения недуга снижалась на 19%.

aif.ua