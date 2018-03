У детей с ожирением здоровье как у 45-летних

Закупорка артерий у детей с избыточным весом может стать причиной раннего сердечного приступа, выявили американские специалисты

У ребенка, страдающего ожирением, артерии в таком же состоянии, как и у людей среднего возраста, заявили американские исследователи. С помощью ультразвука они исследовали толщину стенок сонной артерии у 70 детей в возрасте 13 лет. 40 из подростков страдали ожирением. Специалисты обнаружили, что сосуды у детей с избыточным весом были в таком же состоянии, как и у людей в возрасте 45 лет, сообщает Reuters.

Накопление жировых бляшек на стенках сосудов у этих детей значительно затрудняло кровообращение в артериях и, соответственно, нарушало кровоснабжение головного мозга. Закупорка сосудов может стать причиной ранних сердечных приступов у детей — еще до 30 лет, полагает доктор Джетта Рагувер (Geetha Raghuveer) из Школы медицины и Госпиталя детского милосердия Университета Миссури в Канзас-Сити (the University of Missouri Kansas City School of Medicine and Children`s Mercy Hospital). Избежать этого можно, считают исследователи. Для этого детям следует уже сейчас кардинально поменять свой образ жизни — начать правильно питаться и избавиться от лишних килограммов.

www.smachno.ua