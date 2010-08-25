Убираем морщины: «зарядка» для лица

Какая женщина не мечтает хоть немного исправить некоторые недостатки лица - такие как второй подбородок, морщинки, сделать губки чуть объемнее… Самые смелые из представительниц прекрасного пола решаются на пластические операции, но они всегда несут определенный риск не только для внешности, но и для здоровья. Но косметологи уверяют, что идти на такие жертвы нет смысла. Если ежедневно уделять несколько минут «зарядке» для лица о проблемах с внешностью можно забыть.

То, что мы хотим предложить вам, имеет другое название – фейс-билдинг. Данное направление в косметологии основывается на напряжении и расслаблении мышц лица. Казалось бы, что тут такого, что может положительно сказаться на внешности? Оказывается, что благодаря таким упражнениям происходит выработка коллагена и эластина, что необходимо для поддержания упругости и молодости кожи. Кроме этого под действием упражнений улучшает кровоток в коже лица, а также удаляются токсины, а это, безусловно, лишь улучшает внешний вид кожи и цвет лица.

Не стоит считать, что единожды приступив к фейс-билдингу, ваша кожа и лицо преобразятся. Как и в любом виде фитнеса необходим правильный подход и регулярность занятий, тогда и будет результат. Как правило, заметные изменения происходят через четыре недели постоянных занятий.

Итак, все, что вам понадобится для «зарядки» это стул без спинки и зеркало. Перед занятиями обязательно вымойте руки. Сядьте на стул, расправьте плечи и расслабьте лицо.

Первое упражнение направлено на борьбу с мешками под глазами. Руки должны находиться в таком положении, чтобы локти «смотрели» в стороны. Средние пальцы рук поместите на брови, а безымянные – под ресницы. Теперь слегка надавите на места соприкосновения рук и кожи, после, не подымая головы, посмотрите вверх и вернитесь в первоначальное положение.

Восстановить овал лица можно при помощи следующего упражнения. Руки сожмите в кулаки и поместите их под подбородок. А теперь начинайте открывать рот, преодолевая давление со стороны кулаков.

При наличии горизонтальных морщин в области лба можно применять следующее упражнение. Вам необходимо поместить обе ладони на лоб, поверх одна другой, но при этом ладони не должны накрывать брови. Теперь начинайте подымать и опускать брови в быстром темпе, но каждому вашему движению должны противодействовать ладони.

С возрастом упругость щек снижается, что не служит украшением для женщины. Можно попробовать еще одно упражнение из фейс-билдинга. Ваши указательные пальцы должны располагаться по обе стороны на носогубных складках, причем перпендикулярно линии губ. Теперь прижмите пальцы и старайтесь растянуть губы в улыбку.

Каждое из данных упражнений рекомендуется выполнять не меньше двадцати раз, причем затем необходимо дать себе немного отдохнуть и сделать еще три повтора.

Будьте красивы!

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