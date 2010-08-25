Зеленые овощи противостоят диабету

Британские специалисты считают, что питание, богатое зелеными овощами, помогает снизить риск развития диабета. После анализа результатов шести исследований в области потребления овощей и фруктов, они пришли к выводу, что блюда, в состав которых входят шпинат, кочанная, спаржевая и цветная капуста позитивно сказываются на здоровье человека.

Как сообщает British Medical Journal, 80 г этих овощей в сутки может сокращать риск развития сахарного диабета ІІ на 14%. При этом эксперты подчеркивают, что не стоит ограничиваться необходимым минимумом, нужно съедать по 5 порций овощей и фруктов каждый день.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 220 тысяч взрослых британцев. Они смогли прямо связать потребление в пищу овощей и фруктов со сколько-нибудь существенным сокращением риска развития диабета ІІ, но отметили "наличие общей тенденции в этом.

Теперь ученые собираются провести исследование, в котором будут участвовать только пациенты из группы высокого риска, для того чтобы понять, способствует ли увеличение дозы шпината и капусты в их диете сокращению шансов на развитие диабета.

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