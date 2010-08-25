Худеем на разгрузочных днях

Соблюдение диеты требует определенного терпения и последовательности. Но стоит нам немного «сойти» с пути, как потерянные килограммы вновь напоминают о себе невозможностью влезть в любимые вещи. И опять понимаешь, что только зря изводили себя очередной строгой диетой.

Действительно, порой строгие диеты не дают особого результата, кроме плохого настроение и вспышек голода. Но вот если делать всего лишь по два разгрузочных дня в неделю, то о лишнем весе можно забыть. Конечно, если в остальные дни умеренно питаться.

Итак, можно предложить разгрузочный день на апельсинах. Для него вам необходимо приобрести до двух килограммов фруктов. Чем хороши апельсины в качестве продукта для разгрузочного дня? Прежде всего, они некалорийны – в ста грамма фрукта содержится не более сорока калорий. Кроме этого содержание витамина С в одном плоде соответствует дневной норме необходимой для поддержания функций организма. Также апельсины богаты природной клетчаткой, что помогает легче пережить чувство голода.

Мякоть апельсинов помогает выводить из организма шлаки и жирные кислоты, которые поступают в организм с пищей. Помимо этого апельсины обладают мягким слабительным эффектом.

Во время разгрузочного дня вам необходимо есть апельсины на завтрак, обед и ужин. Но если у вас больной желудок, в частности гастрит с повышенной кислотностью, то такой способ «разгрузить» организм не подходит.

Разгрузочный день на кефире, пожалуй, самый известный и популярный среди представительниц прекрасного пола. Сам кефир отлично действует на пищеварительную систему, выводя остатки продуктов жирового обмена. Также употребление кефира положительно сказывается на внешнем виде: так регулярное питье кефира улучшает цвет лица.

Для разгрузочного дня на кефире вам понадобится два литра кефира, которые необходимо разделить на шесть частей – столько «приемов» должно быть за день. Если чувство голода мучает вас целый день, можете облегчить свое состояние, выпив пять таблеток пищевой целлюлозы, которые, разбухая в желудке, создают ощущение насыщения.

Яблочные разгрузочные дни также популярны среди женщин. Но для «разгрузки» организма не все сорта яблок могут подойти. К примеру, сладкие сорта лишь принесут лишние калории, когда кислые сорта будут как раз кстати. Итак, для разгрузочного дня вам понадобятся два килограмма свежих яблок, которые также разделите на шесть частей. Употреблять яблоки необходимо вместе со шкуркой, но если у вас больной желудком, от разгрузочных дней вообще рекомендуется отказаться.

Яблоки богаты определенными веществами, которые улучшают обменные процессы в организме, связывают и выводят жиры.

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