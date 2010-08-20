Резкое похолодание: Будьте бдительны!

Резкий температурный скачок, в первую очередь, скажется на людях с заболеваниями сердечнососудистой системы. Из-за погодных перепадов может повыситься давление у гипертоников, поэтому если у вас проблемы с давлением, лучше всегда иметь под рукой лекарства, поддерживающие давление в норме. Также важно позаботиться о полноценном сне и стараться вовремя ложиться спать.

Чтобы не простудиться, забудьте о том, что еще вчера даже в майке было жарко, одевайтесь по погоде. И главное, не увлекайтесь препаратами, повышающими иммунитет. Витаминный сезон еще не закончился, а чрезмерная, да еще и искусственная стимуляция иммунитета может вызвать обратный эффект.

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