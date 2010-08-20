"Неправильная подушка" ведет к инсульту

По большей части, люди спят неправильно, совершенно не подозревая, что этим укорачивают себе жизнь.

В ситуации, когда вы засыпаете на спине на высокой подушке и ваш подбородок практически упирается в грудь, нижняя и средняя часть шейного отдела позвоночника составляют практически прямой угол, в результате передавливаются обе позвоночные артерии и мозговой кровоток нарушается.

То же происходит и если вы спите на боку, только в этой ситуации страдает одна позвоночная артерия. Подушка для шеи, не для головы! Чем старше человек, и чем больше изменен позвоночник остеохондрозом, тем опаснее подобная поза. Может даже наступить инсульт – нарушение мозгового кровообращения!

Большинство ишемических инсультов происходит в ранние утренние часы, когда человек провел существенную часть ночи в неправильной, неудобной позе.

Как выбрать "правильную подушку"

Подушка должна держать не голову, а шею. В положении на спине она должна находиться под затылком, а концы подушки должны находиться выше плеч. То же и если мы спим на боку. Подушка нужна для того, чтобы удержать шею в ровном положении, чтобы артерии не пережимались.

Ортопедическую подушку может использовать любой здоровый человек. Важно отметить, что ортопедическая подушка не лечит, а сохраняет хорошее самочувствие и здоровье.

Более высокий валик ортопедической подушки предназначен для позы на боку, а меньший – для того, чтобы спать на спине.

1tv.ru