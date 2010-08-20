В куриных яйцах - сальмонелла

Американская компания Wright County Egg увеличила число отозванных из-за угрозы сальмонеллеза яиц до 380 миллионов после того, как на нескольких ее предприятиях был обнаружен возбудитель инфекции, пишет The New York Times.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) число случаев сальмонеллеза начало увеличиваться в ряде штатов в мае 2010 года. К июлю оно возросло до 200 случаев в неделю по всей стране при среднестатистическом показателе в 50. Эксперты называют эту вспышку крупнейшей в США за многие годы.

Эпидемиологическое расследование показало, что рост заболеваемости связан с употреблением яиц, произведенных Wright County Egg. В связи с этим компания заявила, что добровольно отзывает 228 миллионов яиц, поставленных с 16 мая по 13 августа 2010 года.

Когда на нескольких заводах фирмы были обнаружены очаги сальмонеллеза на фоне многочисленных нарушений санитарно-эпидемических правил, Wright County Egg приняла решение отозвать еще 152 миллиона яиц. Таким образом, общее их число дошло до 380 миллионов.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) продолжает расследование.

medportal.ru