Тяжёлый характер приводит к инсульту и сердечному приступу

Люди, часто испытывающие отрицательные эмоции, особенно конкурентоспособные и агрессивные, имеют увеличенный риск сердечного приступа или инсульта, сообщают американские исследователи Национального института старения, Американской ассоциации сердца и Национального института здоровья. Кардиологи провели обследование 5 тыс. 614 жителей четырёх итальянских деревень и обнаружили, что те, кто получили высокие оценки по антагонистическим чертам на стандартном тесте личности, имели большее утолщение сонных артерий на шее по сравнению с людьми, которые были более дружелюбными и позитивными. Толщина стенок шейных артерий является фактором риска для сердечного приступа и инсульта. Наибольший риск сердечных проблем /40%/ выявлен у людей, которые весьма гневливы и легко «вспыхиваю», а также у тех кто привык манипулировать окружающими.

Люди, имеющие склонность к конкуренции, недоверчивые, скептически настроенные, крайне циничные, эгоистичны, высокомерны, вспыльчивы и постоянно готовы сражаться за свои собственные интересы, также имеют толстые стенки артерий, что служит признаком развития сердечно-сосудистых заболеваний, говорят врачи. Участники с такими чертами характера имели и другие симптомы сердечно-сосудистых нарушений, включая высокое артериальное давление, завышенный уровень холестерина, триглицеридов и глюкозы и ранние стадии диабета. В целом, мужчины чаще имели утолщение стенок артерий. Хотя этот процесс является признаком старения, молодые люди, часто испытывающие отрицательные эмоции и с антагонистическими чертами личности, тоже имели раннее утолщение артериальных стенок.

ami-tass.ru