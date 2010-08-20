Креветки полезны женщинам

Проведя эксперимент с участием более 35 000 женщин, ученые пришли к выводу, что в креветках содержится уникальное по своим свойствам вещество. Особенно оно полезно для женщин.

Специалисты пригласили принять участие в эксперименте женщин, у которых приближался период менопаузы. Но при этом ни у одной из испытуемых не было никогда рака груди.

В течение 6 лет медики наблюдали за рационом питания и образом жизни всех женщин. Часть из них принимала все эти годы биологические добавки на основе креветок, пишет Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

В конце эксперимента у 880 представительниц слабого пола был диагностирован рак груди. Однако у остальных, кто употреблял экстракт из креветок, риск возникновения рака груди снизился на 32%.

tainamira.ru