Молиться полезно, даже если ты неверующий - ученые

Молиться - значит сконцентрироваться, говорить с самим собой и перезарядиться. Это светская молитва, медитация. Человек "просящий" молит об исполнении желаний, надежд, просит о том, чтобы прошли боли у него, у других людей. Человек продолжает молиться, несмотря на то, что конкретных, научных доказательств исцеления после молитвы очень мало. И даже эти немногие доказательства постоянно подвергаются обсуждению. "Сведения о последних примерах будут опубликованы в издании Southern Medical Journal. Команда ученых из Indiana University, возглавляемая профессором Канди Гюнтером Брауном из департамента Изучения религий, зафиксировала в сельских районах Мозамбика эффект от процесса моления у 14 человек, имеющих дефект слуха, и 11 с дефектами зрения", - пишет издание. При этом Гюнтер Браун отмечает, что ученые не намеревались объяснить полученные результаты, они просто их фиксировали.

Итальянский невролог Мауро Порта исключает возможность того, что молитва может привести к изменениям на органическом уровне. Вероятнее всего, африканские больные знали о том, что группа людей верит в их исцеление в результате произнесения молитвы. Этого достаточно, чтобы сработал эффект плацебо, который активизирует выработку гормонов и улучшает самочувствие. По мнению ученого, выработка эндорфина является разгадкой чудесных улучшений здоровья. "Внешние ощущения, - продолжил Порта, - такие как удовольствие, боль, усталость, стресс, влияют на кору головного мозга, который направляет разряды во внутренние отделы нашего мозга, богатые нейрогормонами. Эти вещества обладают обезболивающими и физиологическими свойствами, подобными свойствам морфина, и создают ощущение счастья".

Но не у всех, пишет автор статьи. Только лишь тогда, когда речь идет о медитации или о диалоге с Господом, когда человек действительно верит, эндорфины приходят в действие. Но это научное объяснение не меняет убеждения тех, кто верит в силу позитивной мысли, направленной на созидание добра. Они собираются в группы онлайн, чтобы молиться за себя, за родных и близких. "Потому что молитвы, когда не выздоравливаешь, - говорят организаторы сайта, - делают нас лучше". В Соединенных Штатах существует движение ученых, поддерживающих "молитвенную терапию". А авторитетный журнал Lancet подвергает их жесткой критике: "Те, кто убеждает себя в терапевтических свойствах религиозных практик, пренебрегает более эффективными методами лечения".

Манула Помпас, основательница "Института Кармы", говорит: "Медитируют католики, евреи, мусульмане, буддисты, "неверующие". У кого есть вера, тот думает, что речь идет о необъяснимой метафизической силе, другие полагают, что речь идет о способностях мозга". "У каждого есть свое объяснение, все мы остаемся во власти тайны", - пишет автор статьи.

ami-tass.ru