Суд в Москве арестовал украинок, продававших ребенка

Кузьминский суд Москвы заключил под стражу на два месяца двух гражданок Украины, пытавшихся продать ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в Кузьминском суде Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Москве были задержаны две гражданки Украины, которые пытались продать новорожденного ребенка за 15 тыс. долларов.

По словам руководителя отдела взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре России Максима КОРЯКИНА, установлено, что приблизительно в ноябре 2009 года одна из женщин узнала о своей беременности. Не желая исполнять свои родительские обязанности, а также с целью личного обогащения, она решила продать ребенка сразу же после родов.

М.КОРЯКИН отметил, что об этом она сообщила своей знакомой, которая согласилась принять участие в продаже ребенка.

По его словам, девочка родилась 10 августа в роддоме Серпухова Московской области.

17 августа обе женщины вместе с новорожденным ребенком прибыли в Москву, где по заранее достигнутой договоренности на Волгоградском проспекте получили от покупателя девочки 13 тыс. долл. и 60 тыс. рублей (около 2 тыс. долл.). После получения денег злоумышленницы были задержаны.

Следственный отдел по Кузьминскому району Следственного управления СКП РФ по Москве возбудил уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми), которая предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Также 18 августа заведующий консульским отделом посольства Украины в РФ Владимир САЕНКО сообщил УНИАН, что украинские дипломаты решают вопрос о возвращении в Украину данного ребенка.

«Сейчас решается вопрос о возвращении ребенка на родину согласно законодательству. Девочка – гражданка Украины», - сказал В.САЕНКО. Он сообщил, что ребенок находится в одном из детских домов Москвы. Состояние здоровья девочки удовлетворительное.