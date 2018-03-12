Можно ли оправдать аборт?

Встречаясь с разными людьми и касаясь проблемы абортов, приходится согласиться с типичной ситуацией: собеседник выслушал ваши доказательства и согласился с тем, что аборт действительно убийство. Но здесь же он вспоминает обстоятельства, при которых это убийство кажется возможным или даже единственно возможным решением ситуации. Набор вопросов, которые относятся в таких случаях, как правило, неизменим.

Все эти вопросы для человека со здоровой психикой и умеющего логично думать, абсурдные, и ответить на большинство из них можно, обнаружив этот закамуфлированный абсурд. Как в математике для того, чтобы доказать неверность некоторого утверждения, порой используется метод доведения до абсурда. Кажется, что это радикальный способ ответа на подобные вопросы.

Начнем из самого распространенного: для чего плодить бедноту? То есть, для чего рожать детей, когда мы не сможем дать им достойное, как мы считаем, воспитание в силу того, что у нас нет достаточно средств?

Представим себе такую ситуацию: человек, хорошо пообедав, встал из-за стола, а ему говорят: "Давай пообедаем". Если он каким-то механическим способом удалит все из желудка и поест опять, мы скажем, что это абсурд. Потому, что хотя и все люди переедают или едят лишнее, но таким образом наслаждаться едой бессмысленно. Также и с этим вопросом. Тело человека, мужчины и женщины, все органы специально устроены для того, чтобы происходил процесс деторождения. Если люди соединяются в браке, то допускается, что естественным, абсолютно нормальным последствием этого будет рождение детей.

Значит, если человек не хочет плодить бедноту, он не должна вступать в брак. Тогда никакой бедноты не будет. А человек желает иметь чисто физиологичные отношения брака и получать от этого обычную радость, - как, например, он получает удовольствие от пищи или от теплой воды, принимая душ, - но не хочет нести родительскую ответственность, которая является последствием брачной жизни. Если человек не хочет плодить бедноту - не нужно. Он должна прекратить супружескую жизнь. Тогда поступок будет логическим.

Как быть бедным супругам, которые имеют много детей? Ответ напрашивается сам по себе: мужчине нужно работать на трех работах, или начать шить, потому, что тогда будет дешевле одевать детей, и так далее. При этом нужно во многом себя ограничивать, а пробовать устроить все другим, противоестественным путем, убивая собственных детей, поскольку от этого они сами будут несчастны, будут болеть или страдать из-за своих оставленных живыми детей, потому что какие в убийц могут родиться дети? Как они могут их воспитать? Ведь, убивая собственного ребенка, родители переступают определенный порог нравственности. Как любить одного ребенка, когда другого ты убил? Даже если человек не понимает этого, в его подсознании это все равно есть. Если человек не согласен на добровольные ограничения, он будет терпеть их против своей воли. Он хочет быть материально обеспеченным за счет убийства собственного ребенка? Но сумма его счастья от этого - не увеличится. Нельзя достичь счастья, убивая своих детей!

Как быть, если беременна двенадцатилетняя девочка?

Если девочка так распущена и так себя ведет, она, конечно, должна нести свой крест, как последствие своего поведения. Допустим, мы узнаем, что двенадцатилетний мальчик сделал какое-то ужасное преступление. Совсем недавно был такой случай: правда, не двенадцатилетние, а тринадцатилетние мальчики во дворе убили палкой на смерть девятилетнего мальчика. Ведь наше ощущение справедливости говорит нам, что нужно принять какие-то меры, нужно как-то пресечь это зло. То же и здесь. Девочка поступила неосторожно, неумно. Почему за это должен быть убит ребенок?

Если известно, что родится больной ребенок?

Лучше в этом случае родить и посмотреть. Если родится больной ребенок - тогда ее убить, собственноручно, не используя никаких препаратов, не занимая больничную койку. Чем это хуже убийства нерожденного ребенка? И что это вообще за проблема: родится больное? Больные люди нужны обществу. Они вызывают у нас милосердие, сочувствие, учат любить. Если не будет больных, старых, инвалидов, мы станем намного более жесткими. Присутствие таких людей необходимо. А даже может быть и так: родился здоровый ребенок и потом заболел. Что же, и его, убить? Нет, мы его спасаем, выхаживаем, поднимаем на ноги врачей, платим деньги, ищем лекарства. Какая же здесь принципиальная разница?

Почему мы должны убивать больного ребенка, который находится в лоне матери?

Родители-алкоголики - зачем рожать больных, никому не нужных детей?

Здесь подменивается одно понятие другим. Родители-алкоголики - социально опасные люди. Они приносят обществу вред. Почему из-за них должны страдать дети? Можно выдать закон, налагать штрафы, можно этих людей каким-то образом лечить. Хотя, конечно, лучше было бы самим алкоголикам бросить пить и жить нормальной жизнью. Родители пьют, а убивают детей. Государство должно найти какой-то иной способ, чем просто убийство ребенка. Теперь о ненужных детях. Это у нас они никому не нужны. Но в богатых странах есть тысячи и тысячи людей, которые готовы усыновить даже больного ребенка. И если этим реально заняться, то вполне можно все организовать на государственном уровне.

Как же рожать всех детей, если ученые подсчитали, что скоро Земля не сможет прокормить свое население? Да, вполне правильно, Земля не сможет прокормить население. Но тогда давайте убивать тех, кто много ест. Убив одного такого, мы дадим возможность жить другим. Или давайте убивать полных. Опять же, как видите, вопрос полностью абсурден.

Так, рассмотрев все доказательства в интересах аборта, мы убедились, что не существует ни одной причины, которая позволяет убить ребенка в лоне матери.

Противозачаточные средства

Дело в том, что если вернуться к началу нашего разговора - применение противозачаточных средств есть то же, что и механическое высвобождение желудка для принятия еще раз ненужной еды. Это самообман, превращение супружеской жизни в бессмысленную физиологичную эксплуатацию организма человека без реализации родовой деятельности. Человек уподобляется мартышке, которая сидит в клетке. У людей все должно проходить по законному естеству.

Применение противозачаточных средств стимулирует безответственность к большой тайне брака - этой божественной, таинственной установке. В браке два человека соединяются в любви, из двух клеток, которые соединяются в одну, появляется новый человек, которого никогда на Земле еще не было, со своими способностями, особенностями, который несет в себе весь генетический ряд своих предков. Это уникальное дело, и подходить к нему нужно с большим благоговением и ответственностью, а не превращать все в какой-то хаос. Противозачаточные средства - это средства противоестественные, их использование ровно потому, чтобы перегородить себе пищевод. Они нарушают человеческую жизнь. А всякое нарушение, например поворот реки в другую сторону, противопоказано, поскольку обязательно принесет горе.

Любое зло, даже незначительное, всегда действует, разрушая того, кто его делает. Поэтому, с точки зрения нравственности такие средства применять нельзя. Это извращение человеческой природы, созданной Богом. Человек должен сдерживать свою страсть, причем не только связанную с супружеской жизнью. Нужно сдерживать и желудок - не переедать, нужно бороться с осуждением, гневом, себялюбием.

Причем, известно, насколько вредны противозачаточные средства. Интересно, когда речь идет о том убить ребенка или нет, люди думают о своем здоровье - им вредно рожать. А когда речь идет о противозачаточных средствах, они сознательно вредят своему телу. Значит, дело не в здоровье, а в страсти. Поэтому, человек должен признать: я не могу себя исправить. Соответственно, нужно лечиться от блуда, а не от детей.

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