Пересмотрят сроки выдачи больничных

В Беларуси пересматриваются сроки выдачи больничных листов. Об этом сообщил на пресс-конференции директор РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации профессор Василий Смычек.

"Министерством здравоохранения поставлена задача исправить и переделать инструкции по инвалидности, а также инструкции по выдаче листка временной нетрудоспособности (больничного)", - рассказал директор РНПЦ. Эти меры направлены на то, чтобы "человека, если он болеет, меньше гонять в поликлинику".

Планируется, что в случае заболевания ОРЗ или гриппом, к примеру, выдавать больничный не на 3 дня, а на 5-6 и так далее. Кроме того, будут меняться сроки выдачи листков нетрудоспособности, например, у тяжелых больных после инсульта. "Если мы видим, что у тяжелого больного нет улучшения, будет шире практиковаться выдача больничного на 5-6 месяцев", - отметил Василий Смычек.

Касаясь вопроса о пересмотре инструкции по инвалидности, директор РНПЦ сообщил, что пристальное внимание будет обращаться на определение бессрочной инвалидности. В частности, если 3 года нет улучшений, то инвалидность будет присваиваться бессрочно.

Ожидается, что новые инструкции будут приняты уже в нынешнем году. Василий Смычек еще раз подчеркнул, что эти меры направлены на то, чтобы облегчить "хождение по мукам" пациентов.

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