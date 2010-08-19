В США - вспышка сальмонелеза: заражено десятки миллионов яиц

Продолжающийся всплеск заболеваемости сальмонеллезом в США вынудил производителя яиц Wright County Egg (Айова) начать отзыв продукции. Отзыву подлежат 13 марок продукции, произведенной с мая по августа 2010 года, во всех соединенных штатах, сообщает компания. Производитель подчеркивает, что говорить о заражении яиц сальмонеллой пока рано. Будут проведены дополнительные исследования.

По данным американских СМИ, с мая сальмонеллу подхватили по меньшей мере 266 американцев. Отзыву подлежат десятки миллионов яиц.

В свою очередь Центр по контролю инфекционных заболеваний США уточняет, что вспышка сальмонеллеза вызвана одной из разновидностей сальмонеллы — Salmonella Enteritidis. Расследование эпидемиологов в Калифорнии, Колорадо и Миннесоте выявило несколько ресторанов, после посещения которых заболели люди. В меню этих заведений и на некоторых других мероприятиях присутствовали сырые яйца производства Wright County Egg. Расследование данного дела продолжается.

В связи с этим Центр по контролю инфекционных заболеваний США опубликовал инструкцию по профилактике сальмонеллеза. Гражданам советуют мыть руки, хранить яйца только в холодильнике, выбрасывать яйца с трещинами, не есть сырые яйца. Заведениям общественного питания предписано использовать только пастеризованную продукцию.

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