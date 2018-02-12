Чем опасен парацетамол: озвучены результаты нового исследования

Парацетамол способствует истощению нейростероидных половых гормонов.

Парацетамол негативным образом воздействует на половые гормоны, повышая риск бесплодия или пороков развития у плода.

К такому выводу пришли ученые из организации Human Longevity в Сан-Диего, пишет The San Diego Union-Tribune.

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В исследовании приняли участие 455 человек старше 18 лет. Кроме того, в анализ были включены данные, полученные при обследовании 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями. Ученые проследили за изменениями в концентрации 700 соединений, важных для метаболизма.

Оказалось, что во всех группах добровольцев наблюдалось истощение нейростероидных половых гормонов, связанное с употреблением парацетамола. Эффект был эквивалентен старению организма на гормональном уровне на 35 лет, что, в свою очередь, способствует дисфункции плаценты и нарушению репродуктивных способностей. Это также ведет к заболеваниям нервной системы, а также увеличивает риск выкидыша или нарушений развития у эмбрионов.

Нейростероидные половые гормоны производятся в мозге, надпочечниках и гонадах.