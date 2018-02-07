Novartis много лет давал взятки греческим чиновникам за продвижение своих лекарств

Политикам было выплачено около 50 миллионов евро

Прокуратура Греции подозревает бывших министров и двух бывших премьер-министров в коррупционных действиях в сфере здравоохранения.

Читайте такжеBayer и Alibaba стали стратегическими партнерами

Как сообщает Ekathermini, следователи обнаружили, что фармкомпания "Novartis" платила взятки врачам за назначение своих лекарств.

Прокуроры заявили, что бывшие политики знали об этой схеме и получали взятки за молчание. Чиновники работали в правительстве в 2006-2015 гг. По информации греческих СМИ, политикам было выплачено около 50 миллионов евро

Дело базируется преимущественно на показаниях трех человек, которые были включены в программу защиты свидетелей. В целом показания дали 20 человек.

Согласно их показаниям, крупнейшие выплаты на сумму 40 миллионов евро были осуществлены в период до 2010 года, тогда как суммы, уплаченные после 2010 года, составляли от 5 до 10 миллионов евро.

Подозреваемые называют обвинения клеветой. В то же время парламент Греции уже скоро получит материалы дела,для предоставления разрешения на уголовное преследование бывших высокопоставленных чиновников.