В ФРГ осудили украинцев за миллионные махинации в сфере здравоохранения

Осужденные создали систему координированной подделки счетов за услуги, предоставленные по уходу за больными.

В Дюссельдорфе осуждены несколько выходцев из России и Украины к лишению свободы от двух до семи лет за миллионные махинации со счетами, фальсификации документов и отмывании средств в сфере здравоохранения.

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В Германии к лишению свободы сроком от двух до семи лет осудили девятерых членов преступной группировки, основанного выходцами из бывшего СССР. Соответствующее решение принял сегодня суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, пишет Deutsche Welle.

Осужденные признаны виновными в создании системы координированной подделки счетов за предоставленные по уходу за больными услуги. По установленным на данный момент данным, общая сумма убытков в результате преступной деятельности с 2008-го по сентябрь 2016 года составляет не менее 4,7 миллиона евро. Сами осужденные - пятеро мужчин и четверо женщин - преимущественно выходцы из России и Украины. Главный подозреваемый, приговорен к семи годам лишения свободы, также должен заплатить около 500 тысяч евро штрафа, решили судьи в Дюссельдорфе.

Ранее немецкие СМИ, ссылаясь на данные следствия сообщали, что к преступной сети принадлежали около 230 фирм по предоставлению услуг по уходу за больными и инвалидами. По предварительной договоренности с пациентами, большинство из которых тоже были выходцами преимущественно из РФ, Украины и других бывших советских республик, а также врачами фирмы выставляли страховым компаниям счета за услуги, которые они на самом деле не оказывали. Частью полученных в результате махинаций прибылей делились с пациентами и врачами, причастными к махинациям. Незаконные выплаты проводили наличными. Преступная сеть действовала на территории всей Германии.

Фирмы-мошенники, что вследствие обмана получили большие суммы денег от страховых компаний, особенно активно действовали в таких землях как Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Бавария, а также в Бранденбурге и Берлине. Почти две трети этих компаний были связаны друг с другом.