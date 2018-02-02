В Японии успешно испытан трансдермальный пластырь для лечения шизофрении

15:35, 02 февраля 2018
Зарубежные новости
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Фото: ООН

Компания Hisamitsu Pharmaceuticals получила убедительные результаты клинических исследований III фазы трансдермального пластыря с азенапином, предназначенного для лечения пациентов с шизофренией.

Читайте такжеВОЗ планирует приравнять игроманию к психическому расстройствуЦелью клинических исследований была оценка эффективности и безопасности экспериментального средства среди 617 пациентов, страдающих шизофренией, продолжительностью 6 недель. 

Согласно полученным данным, использование трансдермального пластыря статистически значимо превосходит по эффективности плацебо при анализе по шкале оценки позитивных и негативных синдромов (PANSS).

Японская Hisamitsu намерена подать заявку на регистрацию своей разработке уже в этом году. Подробные данные испытаний будут объявлены на одной из научных конференций. 

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Теги: #психические расстройства#шизофрения#новые методы в медицине#пластырь для лечения шизофрении