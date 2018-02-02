В Японии успешно испытан трансдермальный пластырь для лечения шизофрении
Ученые заявили об успешных результатах испытания трансдермального пластыря для лечения шизофрении.
Компания Hisamitsu Pharmaceuticals получила убедительные результаты клинических исследований III фазы трансдермального пластыря с азенапином, предназначенного для лечения пациентов с шизофренией.
Читайте такжеВОЗ планирует приравнять игроманию к психическому расстройствуЦелью клинических исследований была оценка эффективности и безопасности экспериментального средства среди 617 пациентов, страдающих шизофренией, продолжительностью 6 недель.
Согласно полученным данным, использование трансдермального пластыря статистически значимо превосходит по эффективности плацебо при анализе по шкале оценки позитивных и негативных синдромов (PANSS).
Японская Hisamitsu намерена подать заявку на регистрацию своей разработке уже в этом году. Подробные данные испытаний будут объявлены на одной из научных конференций.