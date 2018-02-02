В Египте разоблачили преступную группу, которая торговала человеческими органами

За одну почку донорам обещали около 1,4 тысячи долларов.

В Египте разоблачили преступную группу, которая торговала донорскими органами.

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В столице Египта Каире полиция задержала банду "черных трансплантологов" и их посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами, пишет youm7.com.

Злоумышленники находили доноров, остро нуждающихся в деньгах, и уговаривали их за 25 тысяч египетских фунтов (более 1,4 тысячи долларов) продать свою почку. По словам пострадавших, преступники платили им пять тысяч египетских фунтов (более 280 долларов) до операции, оставшуюся сумму они получали лишь в том случае, если сами находили еще одного донора.

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Согласившиеся доноры приезжали в Каир, где несколько дней жили на съемной квартире, сдавая анализы. Одна из задержанных врачей принимала их у себя в кабинете. После этого пациентов перевозили в клинику, где хирург проводил операцию.