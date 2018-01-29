Смертельная диагностика: в мумбайском госпитале мужчина умер от травм, полученных в МРТ-аппарате

Пациент зашел в кабинет МРТ-исследований с металлическим кислородным баллоном - из-за мощного магнитного поля сканера его тут же засосало внутрь.

В мумбайском госпитале 32-летний мужчина умер от травм, полученных в МРТ-аппарате

Пациент зашел в кабинет МРТ-исследований с металлическим кислородным баллоном - из-за мощного магнитного поля сканера его тут же засосало во внутрь, передает телеканал NDTV.

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Аппарат отключили и достали из него мужчину, но через десять минут он скончался от полученных травм в реанимации.

Родственники погибшего сообщили, что персонал медучреждения заверил их, что аппарат выключен и заходить в кабинет безопасно.

«Когда мы сказали им, что заходить в помещение с металлическим предметом может быть опасно, они уверили нас, что все время так делают», — сказала родственница погибшего.

В полиции сообщили, что в отношении врача и двух ответственных за работу МРТ-аппарата возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.