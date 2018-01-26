Ученые рассказали, чем полезна куркума

Куркума улучшает память и настроение у людей с умеренной возрастной потерей памяти.

Ученые провели исследование, которое выявило новые полезные свойства куркумы.

По данным исследования, ежедневное употребление куркумина улучшает память и настроение у людей с умеренной возрастной потерей памяти, сообщает Science Direct.

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Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучали влияние пищевой добавки на основе легко усваиваемого куркумина на показатели памяти у 40 испытуемых в возрасте от 50 до 90 лет, у которых были жалобы на нарушения памяти.

Часть из них в течение 18 месяцев ежедневно употребляла куркумин, а другие препарат плацебо. Еще до начала эксперимента у всех участников исследования с помощью специального тестирования определили показатели умственных способностей, а по данным позитронно-эмиссионной томографии мозга – уровни бета-амилоида и тау-белка, накопление которых связано с развитием болезни Альцгеймера.

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По окончанию исследования, эти тесты были проведены еще раз. В группе испытуемых, регулярно употреблявших куркумин, по сравнению с контрольной группой, наблюдалось явное улучшение памяти и настроения. Проведенное сканирование мозга показало, что у них также значительно уменьшился уровень бета-амилоида и тау-белка в мозге.

Исследователи планируют продолжить исследование с целью проверки возможности использования куркумина в качестве природного антидепрессанта для лечения людей с легкой депрессией.