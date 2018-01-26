Ученые прогнозируют, что люди будут жить дольше, но болеть чаще

К 2035 году число пожилых людей с четырьмя и более заболеваниями удвоится.

Новое исследование на тему старения подтвердило тезис, что люди будут жить дольше, но болеть чаще.

Ученые спрогнозировали продолжительность жизни и уровень заболеваемости нынешних пенсионеров, пишет The Daily Mail. Ожидается, что продолжительность жизни в ближайшие 20 лет значительно увеличится. Так, мужчины будут жить на 3,6 года дольше, а женщины - на 2,9 года дольше, чем сейчас. Но много дней из этого дополнительного времени придется потратить на борьбу с болезнями.

Читайте такжеУченые выявили молекулярный механизм, препятствующий быстрому старениюСпециалисты выяснили, что к 2035 году число пожилых людей с четырьмя и более заболеваниями удвоится. Из этих больных треть будет иметь проблемы с психическим здоровьем, включая депрессию и деменцию. Число случаев рака среди пожилых людей должно увеличиться на 179,4%, а диабета - на 118,1%.

Значительное увеличение количества людей с несколькими сопутствующими заболеваниями исследователи объясняют не только возрастающей продолжительностью жизни, но и ростом распространенности ожирения и снижением уровня активности.

Резкий рост числа пожилых людей с большим набором болезней может привести к кризису в сфере здравоохранения, считают ученые.