Более 40 человек погибли во время пожара в больнице в Южной Корее

Во время пожара в одной из больницв Южной Корее погиб 41 человек.

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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP, пострадали более 80 человек, около 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Пожар вспыхнул 26 января в 7.32 по местному времени в шестиэтажном здании госпитале имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо. Возгорание произошлов отделении скорой помощи на первом этаже, на тот момент в больнице находились около 200 человек. Спасателям удалось потушить пламя спустя два часа.

Президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание и потребовал провести немедленное расследование причин возникновения пожара.