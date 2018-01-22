Впервые в мире: в США разработан инфосервис, предупреждающий о риске смерти за 6 часов (видео)

10:05, 22 января 2018
Зарубежные новости
139 0

Устройство наблюдает за жизненными показателями пациентов.

Иллюстрация / REUTERS

Американские ученые разработали впервые в мире информационный сервис, что с помощью определенных алгоритмов, выявляет признаки и извещает за 6 часов о риске смерти.

Устройство наблюдает за жизненными показателями пациентов и дает возможность вовремя спасать жизни, пишет ТСН.

Читайте такжеВ США разработали робота, который помогает выздоравливать онкобольным детям (видео)

Платформа, которую создали в Иксел Медикал, фиксирует малейшие изменения в организме человека и сразу направляет врачам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новые медицинские технологии