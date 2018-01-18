В Великобритании разработана диагностика, которая за считанные минуты выявляет болезни сердца (видео)

11:00, 18 января 2018
Зарубежные новости
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Специальная программа анализирует снимок УЗД-диагностики сердца и обнаруживает признаки недуга.

ТСН

В Великобритании разработан метод диагностики, что за считанные минуты выявляет болезни сердечно-сосудистой системы, пишет ТСН.

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Специальная программа анализирует снимок ультразвуковой диагностики сердца и обнаруживает признаки недуга.

Пока таким образом можно диагностировать только заболевания коронарных артерий. Однако ученые обещают научить систему распознавать и другие болезни.

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Теги: #сердечно-сосудистые заболевания#новации в медицине