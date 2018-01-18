В Великобритании разработана диагностика, которая за считанные минуты выявляет болезни сердца (видео)
11:00, 18 января 2018Зарубежные новости
219 0
Специальная программа анализирует снимок УЗД-диагностики сердца и обнаруживает признаки недуга.
Новый метод диагностирует заболевания коронарных артерий. ТСН
В Великобритании разработан метод диагностики, что за считанные минуты выявляет болезни сердечно-сосудистой системы, пишет ТСН.
Читайте такжеМедики рассказали, что необходимо для укрепления сердца и сосудов
Специальная программа анализирует снимок ультразвуковой диагностики сердца и обнаруживает признаки недуга.
Пока таким образом можно диагностировать только заболевания коронарных артерий. Однако ученые обещают научить систему распознавать и другие болезни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter