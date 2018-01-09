Употребление диетических добавок с кальцием и витамином D не предотвращает переломы - исследование

Цель-анализ значительного количества рандомизированных исследований не нашел оснований для рекомендаций относительно использования кальция или витамина D и их комбинаций в виде диетических добавок для предотвращения переломам костей у здоровых людей пожилого возраста, сообщает Journal of the American Medical Association.

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«Социальное и экономическое бремя в результате случаев переломов, ассоциированных с остеопорозом, число которых растет во всем мире, делает профилактику таких переломов одной из важных задач общественного здравоохранения», - отмечают в своей публикации ученые из госпиталя Тіанджін (Китай).

Результаты их мета-анализа продемонстрировали, что прием кальция, кальция плюс витамин D или диетических добавок лишь с витамином D не был ассоциирован с более низким риском переломов бедра, позвоночника или общей количества других переломов у людей пожилого возраста.

Кроме того, эти результаты были в целом последовательными независимо от доз кальция или витамина D, пола, историй переломов в прошлом, употребление кальция в составе пищевых продуктов и исходных концентраций 25-гідроксівітаміну D

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Мета-анализ включал 33 рандомизированные клинические исследования с привлечением 51145 участников в возрасте старше 50 лет.

Авторы исследования отмечают, что лица пожилого возраста, находящиеся в домах сестринского присмотра, могут иметь пользу от приема диетических добавок с кальцием или витамином D. Они имеют более значительный риск остеопороза вследствие ряда особенностей образа жизни.

Вероятно, что эффективность дополнительного потребления кальция и витамина D, отличается среди людей преклонного возраста, которые живут дома в сравнении с пребывающим в домах сестринского ухода.

Однако, для мужчин и женщин, состояние здоровья которых позволяет им обходить себя в собственном доме, не было установлено доказательств в поддержку применения таких диетических добавок.