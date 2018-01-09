В США разработали робота, который помогает выздоравливать онкобольным детям (видео)

Игрушка, которая поможет выздороветь: в США разработали специального робота для детей, больных раком.

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На первый взгляд – это обычная мягкая игрушка. Однако эта небольшая утка может распознавать состояние ребенка и полностью повторять эмоции, а также включает для малышей успокаивающую музыку.

Игрушка помогает онкобольным детям расслабиться.

В течение года завершится тестирование робота-игрушки. Потом ее будут бесплатно раздавать детям с онкологией.