В США разработали робота, который помогает выздоравливать онкобольным детям (видео)
11:07, 09 января 2018Зарубежные новости
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Игрушечная утка может распознавать состояние ребенка и полностью повторять эмоции.
Игрушку бесплатно раздавать детям с онкологией / bustle.com
Игрушка, которая поможет выздороветь: в США разработали специального робота для детей, больных раком.
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На первый взгляд – это обычная мягкая игрушка. Однако эта небольшая утка может распознавать состояние ребенка и полностью повторять эмоции, а также включает для малышей успокаивающую музыку.
Игрушка помогает онкобольным детям расслабиться.
В течение года завершится тестирование робота-игрушки. Потом ее будут бесплатно раздавать детям с онкологией.
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