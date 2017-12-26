Ученые подтвердили наличие связи между сладкими напитками и развитием ожирения

Европейские ученые проанализировали несколько десятков научных работ и подтвердили наличие связи между употреблением сладких напитков и развитием ожирения у детей и взрослых. Выводы исследователей опубликованы в журнале Obesity Facts, как сообщает ZN.UA.

Авторы новой работы изучили 30 исследований, опубликованных в период с января 2013 года по октябрь 2015 года. Статьи искали в крупнейших базах данных медицинских исследований: Medline, Embase и Cochrane library. Ученые рассматривали только те работы, которые не спонсировали производители напитков. Авторы отмечают, что в последнее время появляется все больше исследований в этой сфере. За период с 1990 по 2012 год им удалось найти лишь 32 работы, удовлетворяющие тем же условиям.

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По словам ученых, более 90% изученных исследований 2013–2015 годов подтверждают существование взаимосвязи между употреблением подслащенных напитков и лишним весом либо ожирением. 20 работ рассматривали проблему у детей, 10 — у взрослых. В обзор вошли проспективные когортные исследования — в этих работах ученые объединяли участников в группы, а затем наблюдали за их состоянием в течение определенного периода.

В рандомизированных контролируемых исследованиях группы участников тестировали с применением разных подходов: например, несколько групп получали различные рекомендации о питании. Всего в исследованиях участвовал 244 651 человек. Большая часть исследований учитывала и другие факторы, которые могли привести к лишней массе тела, включая общее количество калорий в день. Даже с учетом этих факторов авторы почти всех работ заключили, что связь между напитками и лишним весом существует.