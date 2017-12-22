ВОЗ планирует приравнять игроманию к психическому расстройству

В следующем году Всемирная организация здравоохранения планирует включить чрезмерное увлечение видеоиграми во всемирный список заболеваний, как психическое расстройство.

Такое решение было принято после 10 лет наблюдения за компьютерными играми, сообщает Daily Mail.

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В проекте формулировки диагноза отмечается, что игровым расстройством считается, когда «игра имеет приоритет над другими жизненными интересами».

Также, как отмечает издание, не все, кто увлекается видеоиграми, являются больными так же, как не все, кто употребляют алкоголь, страдают от алкоголизма. По данным ВОЗ доля игроков, которые имеют заболевание, варьируется от 0,2% до 20%.

Как сообщал УНИАН, исследователи из компании Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке рассказали о влиянии пользования социальными сетями на человека, в частности, на его настроение.