Психологи рассказали, почему необходима четкая граница между работой и отдыхом
Люди, которые смешивают работу и отдых страдают от истощения и снижения уровня благополучия.
Люди, смешивающие работу и отдых, чаще страдают от истощения, кроме того, у них снижен уровень благополучия, пишет The Daily Mail.
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Это показало новое исследование, проведенное психологами из Университета Цюриха. В нем приняли участие около 2000 мужчин и женщин (средний возраст - 42 года).
Участники работали в разных сферах. 7 из каждых 10 были женаты. 50% работали 40 часов в неделю или больше. Добровольцы ответили на ряд вопросов о границе между работой и личной жизнью.
Участники рассказали, часто ли они работали дома, в выходные и думали о работе во время отпуска. Также ученые оценили уровень благополучия добровольцев.
Исследователи обнаружили, что участники, у которых отсутствовала четкая граница между работой и отдыхом, чаще сталкивались с истощением и снижением уровня благополучия. Они реже участвовали в мероприятиях, помогающих расслабиться и отдохнуть от работы. По словам специалистов, из-за этого повышаются уровни стресса и тревоги.