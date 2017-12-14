В 2016 году в мире было переработано лишь 20% электронных отходов, которые вредят здоровью людей - ООН

В 2016 году в мире было переработано лишь 20% электронных отходов, которые представляют угрозу окружающей среде и здоровью людей.

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Как сообщает Центр новостей ООН, об этом говорится в новом докладе организации.

В ООН обеспокоены объемами электронных отходов, которые по большей части не перерабатываются и оказываются на свалках.

Только в прошлом году из обихода было выведено 44,7 миллиона тонн мобильных телефонов, компьютеров, видеокамер, телевизоров, пылесосов холодильников и другой бытовой электроники.

В 2016 году вес электронного «мусора» был равен весу девяти Великих пирамид Гизы или четырех с половиной тысяч Эйфелевых башен. Этим электронным мусором можно загрузить 1,23 миллиона 18-колесных грузовиков, которые покроют весь путь от Нью-Йорка до Бангкока и обратно.

Международное право требует проводить надлежащую утилизацию вышедшей из строя электроники. Но в 2016 году было собрано и переработано лишь 20% всех электронных отходов. Большинство старых мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров оказались на городских свалках, были сожжены вместе с другим мусором или складируются в гаражах и дворах.

При этом авторы доклада отмечают, что переработка электронных отходов может принести значительный доход, ведь при производстве смартфонов и других электронных изделий используются золото, серебро, медь, платина и другие ценные металлы, которые сегодня вместе с отслужившей техникой также попадают в мусорные баки. Эксперты подсчитали, что в прошлом году стоимость выброшенных ценных материалов, которые можно было бы извлечь, составила 55 млрд долларов - а это ВВП большинства стран мира.

Резкий рост электронных отходов объясняется тем, что с каждым годом электроника становится все более доступной большинству семей даже в бедных странах.

Жители США, Китая и Европы меняют свои смартфоны каждые полтора-два года.

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Эксперты опасаются, что, если такая тенденция сохранится, уже к 2021 году объем электронных отходов возрастет на 17% и составит 52,2 миллиона тонн.

В среднем в 2016 году во всем мире на душу населения приходилось 6,1 кг электронного лома, что на 5% больше, чем в 2014 году. Самые высокие объемы электронного мусора на душу населения - в Норвегии: 28,5 килограмма, а также в Австралии и Новой Зеландии – по 17,3 килограмма.

В Европе в целом на одного человека приходится 16,6 килограммов электронных отходов. На европейском континенте ежегодно выбрасывают 12,3 миллиона тонн электроники. Из них 1,9 млн тонн приходится на Германию и по 1,6 млн. тонн на Великобританию и Россию. Вместе с тем, эксперты ООН установили, что у европейцев самый высокий уровень утилизации электроники – 35%.

В США выбрасывают по 11,6 килограммов электронных отходов на душу населения, а собирают и перерабатывают 17% такого лома.

Эксперты ООН призывают все страны мира принять решительные меры, направленные на организацию надлежащей утилизации и переработки электронных отходов.

Сегодня уже 66% населения живут в 67 странах мира, где действуют нормативные акты, регулирующие управление электронными отходами. Однако на практике принимаемые нормативные акты не выполняются в полной мере. О судьбе большей части вышедшей из строя электроники ничего не известно.

Свалки старых мобильных телефонов, холодильников, телевизоров и другой электроники представляют серьезную угрозу окружающей среде и здоровью населения во многих странах мира.